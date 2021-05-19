لوف يعيد مولر إلى قائمة المنتخب الألماني

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) اليوم الأربعاء أن اللاعبين توماس مولر وماتس هوملز سيكونان ضمن قائمة الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

وبهذا ، يعود اللاعبان مولر وهوملز لصفوف المانشافت بعد غياب دام لأكثر من عامين.

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وكان مولر "31 عاما" مهاجم بايرن ميونخ خاض آخر مبارياته الـ100 السابقة مع المانشافت في تشرين ثان/نوفمبر 2018 قبل أن يستبعده لوف من الفريق بعدها بشهور قليلة برفقة اللاعبين ماتس هوملز وجيروم بواتينج.

ولكن لوف عانى في تجديد دماء الفريق الذي فشل في الظهور بمستواه المتميز منذ خروجه الكارثي من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا ، علما بأنه خاض البطولة وقتها للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في 2014 بالبرازيل.

ويترك لوف نفسه تدريب الفريق عقب انتهاء مسيرته في يورو 2020 ، والتي تأجلت إلى منتصف العام الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويعود مولر إلى صفوف المانشافت بعد تألقه ومساهمته الهائلة في فوز بايرن بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري ألطال أوروبا) في الموسم الماضي.

كما يعود هوملز "32 عاما" ، الذي خاض 70 مباراة دولية من قبل ، إلى صفوف المانشافت بعد تألقه في صفوف بوروسيا دورتموند المتوج بلقب كأس ألمانيا.

ولكن بواتينغ ، الذي سيترك صفوف بايرن بنهاية الموسم الحالي ، لن يكون ضمن قائمة المانشافت في يورو 2020 .

وقال لوف إنه لم يندم على قراره بشأن استبعاد الثلاثي في الفترة الماضية ، ولكنه اعترف بأن الأمور لم تسر على نحو جيد كما كان يأمل.

وأوضح لوف في مؤتمر صحفي : علينا التفكير في كل شيء مجددا. تقديم بطولة ناجحة يأتي فوق كل شيء.

وأشار : الثنائي (مولر وهوملز) قدما موسما قويا للغاية. مشيرا إلى أنهما سيعززان قدرات الفريق.

وتضم القائمة التي أعلنها لوف 26 لاعبا ، بسبب الزيادة المسموح بها بثلاثة لاعبين إضافيين نتيجة جائحة كورونا.

ويمكن إجراء تغييرات على هذه القائمة بسبب الإصابة أو المرض ، على أن يتم تأكيد هذه القائمة بشكل رسمي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في أول يونيو المقبل.

وقدم لوف مفاجأة بضم كيفن فولاند لاعب موناكو الفرنسي إلى مجموعة المهاجمين بالقائمة والتي تضم أيضا تيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي) كما منح لوف الفرصة لجمال موسيالا "18 عاما" لاعب بايرن ميونخ للمشاركة في أول بطولة كبيرة في مسيراه الكروية.

وكان فولاند "28 عاما" خاض آخر مبارياته الدولية العشرة السابقة في 2016 ، ولكن لوف أعاده إلى صفوف المانشافت بعد موسم رائع له مع موناكو في الدوري الفرنسي.

وقال لوف : شاهدنا ما قدمه في فرنسا هذا الموسم. مع تواجده القوي وفاعلياته على المرمى ، يمكنه أن يدعم صفوفنا.

وضمت قائمة المانشافت ، التي أعلنها لوف يوم الأربعاء ، ثمانية لاعبين من بايرن ميونخ من بينهم ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش في وسط الملعب الذي يضم أيضا تونس كروس نجم ريال مدريد الإسباني علما بأن كروس يعاني حاليا من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

كما تضم مجموعة المدافعين بالقائمة كريستيان جوينتر لاعب فرايبورج رغم أن رصيده الدولي السابق مع المانشافت يقتصر على مباراة واحدة في 2014 .

كما ضمت قائمة المانشافت روبن جوسينز لاعب أتالانتا الإيطالي وروبن كوخ لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي.

ويقدم هوملز مع أنطونيو روديجر (تشيلسي الإنجليزي) وماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ) ونيكلاس سوله (بايرن ميونخ) المزيد من الخبرة إلى صفوف المانشافت.

ومع غياب مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة عن صفوف المانشافت في يورو 2020 بسبب الإصابة ، سيكون بيرند لينو حارس أرسنال وكيفن تراب حارس كولون الألماني بديلين للحارس الأساسي مانويل نوير حارس مرمى بايرن وقائد المانشافت.

ومن بين اللاعبين الذيم لم تضمهم قائمة المانشافت ، يبرز كل من جوليان دراكسلر لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني.

ويخوض المانشافت جميع مبارياته الثلاثة بالدور الأول ليورو 2020 في مدينة ميونخ حيث يلتقي منتخبات فرنسا بطل العالم والبرتغال بطل أوروبا والمجر في 15 و19 و23 حزيران/يونيو المقبل على الترتيب.

ويخوض المانشافت مباراتين وديتين في إطار الاستعدادات للبطولة حيث يلتقي منتخبي الدنمارك ولاتفيا في الثاني والسابع من حزيران/يونيو المقبل على الترتيب.