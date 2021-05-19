متظاهرون كولومبيون يطالبون بإلغاء كوبا أميركا

تظاهر العشرات من أنصار كرة القدم الكولومبية الثلاثاء في بوغوتا أمام مقر الاتحاد المحلي للعبة مطالبين بتأجيل كوبا أميركا التي تنظمها بلادهم مع الأرجنتين اعتبارا من 13 يونيو المقبل، في وقت تجتاح البلاد أعمال عنف على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل.

وقال جوردان سانتياغو قائد مجموعة من أنصار كرة القدم وتدعى "الحمى الصفراء" في تصريح لوكالة "فرانس برس": كرة القدم لا يمكن أن تحجب السياسة ولا أحداث العنف لتي نشهدها في الوقت الحالي، نحن أنصار كرة القدم متعبون. سننضم الى الشعب من أجل المطالبة بإلغاء كوبا أميركا.

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وتجمهر حوله أنصار أندية أميركا، ميليوناريوس وفرق أخرى من البلاد محتجين على الوضع على إيقاع قرع الطبول مرتدين ألوان المنتخب الوطني.

وتنظّم كولومبيا كوبا أميركا للمرة الثانية في تاريخها، وهي النسخة الأولى في تاريخ هذه البطولة العريقة التي تشهد تنظيما ثنائي، لكن منذ 28 أبريل الماضي، تشهد البلاد تظاهرات ضد الحكومة المحلية ومواجهات مع قوى الأمن سقط على اثرها 42 قتيلا و1600 جريح.

وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، إلاّ أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.



وشهدت مدن بوغوتا، ميديين وكالي التي تستضيف مباريات في كوبا أميركا جولات عنف، أدت إلى نقل مباريات في بطولتي سود أميريكانا وكوبا ليبرتادوريس الموازية لدوري أبطال أوروبا، إلى مدن اخرى أو حتى إلى الباراغواي. في حين توقفت مباريات أخرى بعد القاء رجال الشرطة قنابل مسيلة للدموع بعد مواجهات مع متظاهرين على مشارف الملعب في بارانكيا حيث ستقام المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس في 10 تيوليو المقبل.

وتنطلق البطولة في 13 يونيو مع لقاء يجمع بين الأرجنتين وتشيلي على ملعب مونومنتال في العاصمة الارجنتينية. على أن تقام المباراة النهائية في 10 يوليو على ملعب ميتروبوليتانو دي بارانكيا في كولومبيا.