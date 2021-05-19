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محكمة بوسنية تطلق سراح زوران

صورة متداولة لزوران لحظة خروجه من الاحتجاز

محكمة بوسنية تطلق سراح زوران

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سراييفو - رويترز

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أطلقت المحكمة العليا في البوسنة سراح زوران ماميتش مدرب دينامو زغرب السابق يوم الأربعاء عقب احتجازه بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها كرواتيا بعد هروبه للبوسنة للإفلات من عقوبة بالسجن بتهمة الاحتيال.

وأطلق سراح ماميتش، لكن بعد تسليم وثائقه الشخصية وطُلب منه المثول أمام المحكمة أسبوعيا.

وقالت المحكمة إنها لم تنظر في طلب كرواتيا تسليم المدرب لأنها لم تتسلمه بعد.

وأيدت المحكمة في مارس الماضي حبس ماميتش أربع سنوات وثمانية أشهر. وكان يجب عليه أن يبدأ تنفيذ العقوبة الأسبوع الماضي، لكنه هرب إلى البوسنة التي يحمل جنسيتها. وطلب ماميتش قضاء العقوبة في البوسنة، لكن كرواتيا رفضت ذلك.

وحُكم عليه بالسجن مع شقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس التنفيذي السابق لدينامو. ويواجه الشقيقان ماميتش والمدير السابق للنادي دامير فربانوفيتش ومسؤول الضرائب ميلان برنار تهمة التهرب الضريبي بقيمة 12.2 مليون كونا (1.98 مليون دولار) واختلاس 116 مليون كونا من انتقالات لاعبين من دينامو.

ونفى الشقيقان ماميتش ارتكاب أي مخالفة، ويعيش زدرافكو أيضا في البوسنة التي يحمل جنسيتها ورفضت تسليمه لكرواتيا. واستقال زوران من تدريب دينامو زغرب في مارس الماضي.

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