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مفاجأة.. لابورتا يتدخل ويقترب من تغيير مسار فليك

فليك
فليك مدرب بايرن ميونخ

مفاجأة.. لابورتا يتدخل ويقترب من تغيير مسار فليك

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العربية. نت

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الأربعاء، أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مع هانس فليك، المدرب الحالي لبايرن ميونخ، وذلك من أجل تغيير وجهته من قيادة المنتخب الألماني إلى الفريق الكاتالوني.

وأكدت إذاعة "راك 1" أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان واضحا في الساعات الماضية، إذ أكد أنه سيجري عدة تغييرات، والخيار الرئيسي هو بدء مشروع جديد مع الألماني فليك، لاسيما بعدما أعلن مدرب النادي البافاري في أبريل الماضي مغادرته نهاية الموسم.

وأضافت الإذاعة الكاتالونية: تحدث لابورتا بالفعل مع فليك، الذي يقدر إمكانية قيادة برشلونة بشكل إيجابي للغاية، لكن لدى فليك اتفاق شفهي مع الاتحاد الألماني لتدريب المنتخب ولم يوقع على شيء، والمكالمة التي جرت مع لابورتا يمكن أن تغير خطط المدرب.

ويبلغ المدرب الألماني "56 عاما"، ووصل إلى بايرن ميونخ في موسم 2019-2020، وحقق سداسية تاريخية الموسم الماضي، كما عمل مساعدا لمدة 9 سنوات في المنتخب الألماني، وأشرف على تدريب هوفنهايم على مرحلتين.

وأضافت "راك 1": يقدر برشلونة الطريقة التي يعمل بها فليك، ويرى أنها تناسب احتياجات برشلونة.

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