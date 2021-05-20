الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات ضد تشيلسي وليستر

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس اتهاما لتشيلسي وليستر سيتي عقب اشتباك لاعبي الفريقين والأجهزة المعاونة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة الفريقين في الدوري يوم الثلاثاء الماضي.



وبعد ثلاثة أيام من فوز ليستر سيتي على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في استاد ويمبلي، التقى الفريقان مرة أخرى في ستامفورد بريديج في مباراة مهمة في صراعهما على إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقال الاتحاد الإنجليزي: يزعم أن الناديين فشلا في التأكد من أن لاعبيهما ومسؤولي الناديين تصرفوا بطريقة منظمة وامتنعوا عن التصرف الاستفزازي خلال الدقيقة 93 من المباراة. ويملك الناديان حق الرد على الاتهام حتى 25 مايو الحالي.

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