مدرب السعودية مرشح لخلافة كومان في برشلونة

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وضع فرانك ريكارد ضمن قائمة الأسماء التي يمكن أن تتولى تدريب الفريق خلفا لرونالد كومان.

ووفقا لـتقرير"موندو ديبورتيفو"، فإن اسم ريكارد الذي لم يشرف على تدريب أي فريق بعد إنتهاء مسيرته مع المنتخب السعودي في 2013، ظهر على طاولة رئيس برشلونة ليحل مكان كومان، علما أن المدرب الهولندي كان قد أشرف على تدريب الفريق خلال فترة رئاسة لابورتا، من 2003 إلى 2008، وفاز معهم بدوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري الإسباني مرتين، والسوبر الإسباني في مناسبتين أيضا.

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وأضافت الصحيفة الكتالونية: لم يتخذ رئيس برشلونة قرارا بعد بشأن استبدال كومان، لكنه يريد الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المدربين الذين يمكنهم تولي المسؤولية، وحظي ريكارد بتقدير كبير عندما اقترح اسمه، وذلك من قبل لاعبين مهمين في الفريق الحالي ولاعبين سابقين الذي أصبحوا مرتبطين مرة أخرى بلابورتا داخل النادي، يذكر أن آخر زيارة لريكارد إلى غرفة ملابس برشلونة كانت في 2017.

وواصل التقرير: كما يخطط أولئك الذين أيدوا فرانك ريكارد كبديل لكومان، في أن يتولى تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة "ب"، حتى يتمكن من قيادة الفريق الأول في حالة حدوث أي تغيير غير متوقع.

يشار إلى أن فرانك ريكارد يتواجد في أمستردام رفقة زوجته وطفليه، منذ مغادرة المنتخب السعودي في 2013.