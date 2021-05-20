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يوفنتوس يهزم أتالانتا ويتوج بكأس إيطاليا

من تتويج يوفنتوس

يوفنتوس يهزم أتالانتا ويتوج بكأس إيطاليا

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تورينو - د ب أ

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توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على أتالانتا يوم الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة.

وبادر السويدي ديان كولوسيفسكي بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 31، لكن الأوكراني روسلان مالينوفسكي أحرز هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل فيديريكو كييزا هدف الفوز والتتويج باللقب ليوفنتوس في الدقيقة 73، قبل أن تتضاعف معاناة أتالانتا الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رافاييل تولوي في الدقيقة 88.

وعزز الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، الذي استعاد اللقب الغائب عنه منذ موسم 2017 - 2018، رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، ليزيد الفارق أمام أقرب ملاحقيه روما، الذي يمتلك تسعة ألقاب في المسابقة.

في المقابل، بقي رصيد أتالانتا، الذي شارك في النهائي الخامس في تاريخه، متوقفا عند لقب وحيد أحرزه عام 1963.

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