النجمة الرومانية هاليب تغيب عن بطولة فرنسا

أعلنت النجمة الرومانية سيمونا هاليب يوم الجمعة، انسحابها من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، التي توجت بها من قبل، وذلك بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وتعرضت هاليب، التي توجت بأول لقبيها الاثنين في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في رؤولان جاروس عام 2018، للإصابة خلال بطولة إيطاليا المفتوحة قبل أيام، وذلك في مباراتها بالدور الثاني أمام الألمانية أنجليك كيربر، وقد اضطرت للانسحاب.

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وقالت هاليب عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": بقلب حزين أعلن انسحابي من رولان غاروس هذا العام. لسوء الحظ، يحتاج التمزق في ربلة الساق اليسرى المزيد من الوقت للتعافي، والفترة المتبقية قصيرة للغاية.

وأضافت: الانسحاب من إحدى بطولات غراند سلام يتعارض مع كل شغفي وطموحي كرياضية، لكنه القرار الصحيح والخيار الوحيد أمامي.

وتابعت: التفكير في عدم التواجد في باريس يغمرني بالحزن، لكنني سأركز طاقتي على التعافي والحفاظ على الإيجابية والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنا.

وتنطلق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة في 30 مايو، وكان ينتظر أن تكون هاليب المصنفة الثالثة على العالم من بين المرشحات للقب، حيث توجت باللقب عام 2018 كما وصلت إلى النهائي في عامي 2014 و2017.