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تير شتيغن يخضع للعلاج من إصابة في الركبة

تير شتيغن
حارس برشلونة

تير شتيغن يخضع للعلاج من إصابة في الركبة

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برشلونة - د ب أ

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن حارس مرماه مارك أندريه تير شتيغن يخضع للعلاج للتعافي من إصابة في الركبة.

وخضع حارس المرمى الدولي الألماني لما وصفه برشلونة بأنه إجراء علاجي على وتر الرضفة في ركبته اليمنى.

أعلن تير شتيغن يوم الإثنين الماضي غيابه عن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) من أجل التعافي الكامل من الإصابة.

جاء قرار تير شتيغن بعد الهزيمة المفاجئة لبرشلونة 1 - 2 أمام سلتا فيغو بالدوري الإسباني، والتي أنهت أحلام الفريق الكتالوني بالتتويج باللقب هذا الموسم.

وقال تير شتيغن عبر حسابه الخاص بتطبيق (إنستغرام): قررت مع الفريق الطبي للنادي أن أقوم بتدخل تكميلي لعلاج ركبتي.

وأضاف تير شتيغن: أشعر بالحزن لأنني سأغيب عن يورو 2020 هذا الصيف مع منتخب ألمانيا. ولأول مرة منذ سنوات عديدة سأكون مشجعا في موطني لدعم بلدي، وآمل أن نفوز بالبطولة!.

أوضح حارس برشلونة: بعد العطلة الصيفية، عندما نعود إلى الملعب، آمل أن أتمكن من اللعب مع الجماهير (الحاضرين) مرة أخرى، إنني أفتقدها!.

واختتم تير شتيغن: شكرا لكم على دعمكم طوال الموسم الصعب وللمحافظة على صحتكم!.

وفي وقت سابق، أعلن برشلونة أيضا أن لاعب الوسط بيدري سيغيب عن المباراة الختامية للموسم ضد إيبار يوم السبت بعد أن حصل على إذن لبدء عطلته مبكرا.

وخاض بيدري "18 عاما" 52 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات تحت قيادة الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق هذا الموسم، مما جعله ثاني أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يخوض 50 مباراة مع الفريق الأول، خلف بويان كركيتش فقط.

ومنذ موسم 2013 - 2014 ، كان التشيلي أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش هما اللاعبان الوحيدان اللذان ظهرا في 50 مباراة في موسمهما الأول في برشلونة.

ولعب بيدري جميع مباريات برشلونة الـ37 السابقة في الدوري الإسباني هذا الموسم ، وتواجد بالقائمة الأساسية للفريق في 28 لقاء.

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