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سولشاير يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد

سولشاير وقائد مانشستر يونايتد

سولشاير يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد

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لندن - رويترز

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قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن المدافع هاري ماغواير قد يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم الأسبوع القادم في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة في أربطة الكاحل.

وأصيب المدافع الدولي الإنجليزي ماغواير، الذي شارك في 34 مباراة مع يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خلال الانتصار 3-1 خارج الديار على أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ سولشاير الصحافيين أنه يمشي على قدميه، لكن الطريق ما زال طويلا من المشي إلى الركض، لكي أكون أمينا، لا أعتقد أننا سنراه في جدانسك، لكني سأمنحه حتى مساء الثلاثاء في آخر حصة تدريبية لأقرر ما إذا كان بإمكانه اللعب. الأربطة تستغرق وقتا في التعافي.

وتابع: إنه قائد وقبل عودة الجماهير كان بوسعكم جميعا سماع صوته في الملعب. سيأتي معنا إلى جدانسك وسيكون في غرفة الملابس وسيتأكد من استعداد الجميع للنهائي.

ويلتقي يونايتد مع فياريال في النهائي في جدانسك يوم 26 مايو.

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