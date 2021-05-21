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ميسي يبدأ عطلته ويغيب عن مباراة إيبار

ميسي سلتا فيغو برشلونة
ميسي في مباراة برشلونة الأخيرة

ميسي يبدأ عطلته ويغيب عن مباراة إيبار

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برشلونة - د ب أ

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أنه سيفتقد جهود قائده ليونيل ميسي في آخر مباراة للفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم، والمقررة أمام إيبار السبت.

وأوضح النادي أن ميسي حصل على إذن ببدء إجازته مبكرا، قبل أن يبدأ استعداداته مع المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

كذلك سيغيب لاعب خط الوسط بيدري عن صفوف برشلونة في المباراة، التي تأتي في ختام موسم صعب للفريق الذي لا يمكنه الفوز بأفضل من المركز الثالث في الدوري.

وغاب ميسي عن اثنتين فقط من مباريات برشلونة في الدوري طوال موسم 2020 - 2021، وقد لعب 47 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 30 هدفا وبفارق سبعة أهداف أمام جيرارد مورينو، وهو ما يعني أنه قاب قوسين أو أدنى من الفوز بجائزة بيتشيشي للمرة الثامنة في مسيرته.

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