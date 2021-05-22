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أتلتيكو مدريد يفوز بالدوري الإسباني للمرة 11 في تاريخه

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد أنهى الموسم برصيد 86 نقطة

أتلتيكو مدريد يفوز بالدوري الإسباني للمرة 11 في تاريخه

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مدريد - د ب أ

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توج أتلتيكو مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 -1 على مضيفه بلد الوليد يوم الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز جاره ومنافسه الوحيد على اللقب ريال مدريد على فياريال 2 - 1 ، وبرشلونة على إيبار بهدف دون رد.

وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بجدارة بهدف سجله أوسكار بلانو في الدقيقة 18، ورد أتلتيكو في الشوط الثاني بهدفين سجلهما آنخل كوريا ولويس سواريز في الدقيقتين 57 و67.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الريال الذي كان بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب.

وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة من خلال الفوز الثمين رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة من الموسم، والذي كاد يمتد إلى المباراة حيث أنهى الفريق الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني.

وتوج أتلتيكو بلقبه الحادي عشر في المسابقة ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني، والتي يتصدرها الريال برصيد 34 لقبا مقابل 26 لقبا لبرشلونة في المركز الثاني.

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