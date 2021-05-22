إيقاف حسام حسن 4 مباريات.. وتغريمه 20 ألف جنيه

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت إيقاف حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري أربع مباريات مع تغريمه، بسبب التصرف غير الرياضي خلال خسارة فريقه أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.



وخطف المصري الفوز 1-صفر على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي.



وقال بيان للاتحاد المصري إنه تقرر إيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أربع مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، نظرا للتصرف غير الرياضي خلال مباراة فريقه أمام المصري.



كما تقرر إيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في المباراة ذاتها، وفرض غرامة 20 ألف جنيه على عمرو محمود طبيب الاتحاد السكندري، لما بدر منه خلال المباراة.



كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية المباراة.

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