سواريز وفيا.. تركا برشلونة ليحتفلا بالدوري مباشرة

أعاد الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد، ذكريات المهاجم الدولي الإسباني السابق ديفيد فيا وذلك بعد خروجهما من برشلونة واتجاههما نحو أتلتيكو اللذان فازا معه ببطولة الدوري الإسباني مباشرة.

وقاد سواريز أتلتيكو مدريد إلى الفوز بالدوري الإسباني للمرة 11 في تاريخه، إذ ساهم "لويزيتو" بتسجيل 21 هدفاً في المسابقة عقب خروجه من برشلونة الصيف الماضي.

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وخرج سواريز من برشلونة بشكل مفاجئ في عهد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، إذ طالته عملية التغيير التي قرر برشلونة القيام بها عقب موسم كارثي، واختار اللاعب الأوروغوياني الانتقال إلى أتلتيكو مدريد دون مقابل، إذ أكد أنه يرغب باللعب على أعلى مستوى لإثبات خطأ برشلونة بالاستغناء عنه.



ويعود الدوري الأخير الذي فاز به أتلتيكو إلى موسم 2013-2014 وحينها تعاقد "الروخي بلانكوس" مع المهاجم الإسباني الدولي ديفيد فيا قادماً من برشلونة مقابل 2 مليون يورو فقط.

وكان فيا، أعظم هدافي إسبانيا عبر التاريخ، ضحية عملية تجديد في برشلونة آنذاك، إذ تعاقد النادي الكاتالوني مع البرازيلي نيمار، وبات لزاماً على الإدارة التخلي عن أحد لاعبي الهجوم.



واستطاع فيا تسجيل 13 هدفا لأتلتيكو مدريد في ذلك الموسم، الذي انتهى بفوز أتلتيكو ببطولة الدوري وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.