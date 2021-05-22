كونتي يستهدف إنهاء الموسم بفوز كبير

أشاد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بتطور عقلية فريقه بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وقال إنه يريد إنهاء الموسم الرائع بفوز كبير يوم الأحد.



وتوج إنتر باللقب قبل أربع مباريات على النهاية ليحقق الإنجاز لأول مرة خلال 11 عاما منهيا سيطرة يوفنتوس المحلية خلال تسع سنوات.



ويلعب إنتر ضد أودينيزي في سان سيرو في الجولة الأخيرة ويمكنه إنهاء الموسم برصيد 91 نقطة إذا هزم منافسه صاحب المركز 12.



وأبلغ كونتي محطة إنتر التلفزيونية يوم السبت: أودينيزي فريق جيد جدا ويجب أن نبذل أقصى جهد لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. نريد حمل اللقب بعد أداء جيد، هناك تطور بالتأكيد لكل اللاعبين هذا الموسم ليس فقط على المستوى الفني والخططي بل في العقلية أيضا. وتابع: نضجوا كثيرا وأصبحوا أبطالا الآن ويعرفون المسار الذي يجب اتباعه لمواصلة الفوز.



وسيحضر ألف مشجع إلى سان سيرو لمشاهدة المباراة بعد أن قررت إيطاليا فتح الاستادات مجددا وسط وباء كورونا. وواصل كونتي: غداً يوم جميل ولا يجب أن ننسى دور كل شخص جعل الجماهير فخورة بنا. الجماهير مهمة لكرة القدم ونأمل في الحصول على دعمها مجددا خلال وقت قريب.

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