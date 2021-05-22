هالاند يقود دورتموند إلى الدوري بالمركز الثالث

سجل إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند ثنائية ليفوز فريقه 3-1 على باير ليفركوزن يوم السبت لينهي الموسم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ثالثا.



وضع اللاعب النرويجي الفريق صاحب الضيافة في المقدمة بعد مرور خمس دقائق من المباراة وسجل هدفه 27 في الدوري قبل ست دقائق من النهاية.



وبعد هدف دورتموند المبكر استفاق ليفركوزن لكن بعد ست دقائق من الشوط الثاني سجل مارك رويس قائد دورتموند هدفا من ركلة حرة.



وسجل لارس بندر هدفا من ركلة جزاء لليفركوزن في الدقيقة 89 في آخر مباراة للدولي الألماني السابق قبل اعتزاله.



وكتب اليوم نهاية سعيدة لمدرب دورتموند إيدن ترزيتش الذي تولى المسؤولية في منتصف الموسم وساعد الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كما قاده للفوز في كأس ألمانيا.



وسيغادر ترزيتش ليفسح المجال للمدرب ماركو روزه الموسم المقبل.

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