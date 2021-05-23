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القبض على بطل أولمبي هندي بتهمة القتل

كومار
كومار فاز بميداليتين أولمبيتين

القبض على بطل أولمبي هندي بتهمة القتل

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دلهي - رويترز

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قالت شرطة دلهي إن المصارع سوشيل كومار الحاصل على ميداليتين أولمبيتين اعتقل يوم الأحد لصلته بمقتل مصارع هندي آخر.

وأضاف متحدث باسم شرطة دلهي أن كلا من كومار ورجل آخر اعتقل بسبب الجريمة نفسها مثلوا أمام المحكمة، بدون الكشف عن تفاصيل التهم المحتملة.

ونفى كومار ارتكاب أي مخالفة في مسعى للإفراج عنه بكفالة استباقية في التماس أرسله إلى محكمة في دلهي الأسبوع الماضي، ولكن تم رفض طلبه.

وأصدرت شرطة دلهي مذكرة بحث عن كومار بعد مشاجرة خارج استاد تشاتراسال في دلهي في الرابع من مايو.

ونُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد الواقعة وتوفي أحدهم، وهو بطل سابق للهند على مستوى الناشئين، متأثرا بجراحه.

وفاز كومار بميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012 وبرونزية في بكين 2008.

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