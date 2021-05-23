إنتر يختتم الموسم بخماسية في شباك أودينيزي

اختتم إنتر مشواره ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بفوز كاسح 5 - 1 على ضيفه أودينيزي يوم الأحد في المرحلة الأخيرة للمسابقة.



وافتتح الإنجليزي المخضرم أشلي يونغ التسجيل مبكرا لإنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 44، وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف الكرواتي إيفان بيريسيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقين 64 و72 على الترتيب، وتكفل روبيرتو بيرييرا بإحراز هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.



وارتفع رصيد إنتر، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزانه في المواسم العشرة الماضية، رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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