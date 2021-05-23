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زيدان يلتزم "الصمت" حول مستقبله مع ريال مدريد

زيدان
أنباء صحافية كشفت عن رحيل محتمل لزيدان

زيدان يلتزم "الصمت" حول مستقبله مع ريال مدريد

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مدريد - رويترز

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رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تأكيد إن كان سيستمر في وظيفته خلال الموسم المقبل بعد خروج العملاق الإسباني من الموسم صفر اليدين.

وأنهى فريق زيدان دوري الدرجة الأولى الإسباني بفارق نقطتين خلف البطل أتلتيكو مدريد بعد أن جمع 84 نقطة عقب الفوز 2-1 على فياريال يوم السبت، كما خرج من كأس الملك من الدور الثالث على يد ألكويانو المغمور بينما توقف مشواره في دوري أبطال أوروبا عند الدور قبل النهائي.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن المدرب الفرنسي قد يغادر في نهاية الموسم وأشار بعضها إلى أنه أبلغ تشكيلة ريال بنواياه بالفعل وهو ما ينفيه حاليا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: في الوقت الحالي نحتاج للراحة وعندما تهدأ الأمور في الأيام المقبلة سأتحدث مع النادي لكن اليوم ليس اليوم المناسب".قريبا ستعرفون ما سيحدث. ليس فقط معي بل ستعرفون كل شيء يخطط له النادي بالموسم المقبل وأنتم وسائل الإعلام قلتم بالفعل إننا لم نفز بشيء هذا العام ونعرف ما يجب فعله في النادي.

وواصل: الجماهير هي أهم شيء بالنادي ويجب أن تشعر بالفخر بكل شيء يفعله اللاعبون ونحن بذلنا أقصى ما بوسعنا.

وينتهي عقد القائد سيرجيو راموس، الذي كان بديلا يوم السبت دون أن يشارك، الشهر المقبل ويبقى مستقبله غامضا بعد 16 عاما في النادي دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

كما يبدو المدافع لوكاس فاسكيز، الذي غاب عن لقاء فياريال للإصابة، في طريقه للمغادرة بعد انتهاء عقده في نهاية يونيو.

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