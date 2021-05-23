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فلامنغو يفوز ببطولة ولاية ريو دي جانيرو

غابي غول
باربوسا سجل هدفين في المباراة النهائية

فلامنغو يفوز ببطولة ولاية ريو دي جانيرو

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ريو دي جانيرو - رويترز

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أحرز غابرييل باربوسا هدفين ليفوز فلامنغو 3-1 على فلومينيسي ويحرز لقب دوري ولاية ريو دي جانيرو للموسم الثالث على التوالي صباح يوم الأحد

وهز باربوسا الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق قبل الاستراحة، حيث كان الأول من ركلة جزاء، ليتقدم حامل اللقب 2-صفر في الشوط الأول.

وقلص فريد الفارق لفريق فلومينيسي بعد ست دقائق من الشوط الثاني، لكن غوميز حسم انتصار فلامنغو بتسجيل الهدف الثالث قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتوج فلامنجو بلقب ولاية ريو للمرة 37 في تاريخه ليواصل نتائجه الرائعة بعدما أحرز كأس ليبرتادوريس إلى جانب لقبين للدوري البرازيلي منذ 2019.

وفي وقت سابق أحرز أتلِتيكو مينيرو لقب ولاية ميناس غيرايس للمرة 46 بعدما تعادل دون أهداف مع فريق أميركا الذي أهدر ركلة جزاء كانت ستمنحه اللقب.

وتعادل الفريقان دون أهداف في مباراة الذهاب أيضا لكن أتلتيكو انتزع اللقب بسبب سجله الأفضل خلال الدور التمهيدي.

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