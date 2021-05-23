كلوب يعترف: محمد صلاح أنقذ ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن حرص مهاجمه المصري محمد صلاح الشديد على التهديف جاء في صالح النادي الذي يسعى للحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي في نهاية الموسم.

وتوج ليفربول باللقب في الموسم الماضي لكنه كان في المركز الثامن في مارس هذا العام ومن ثم كانت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضئيلة لكنه خاض تسع مباريات بلا هزيمة بعد ذلك ليصعد للمركز الرابع.



ولعب صلاح دورا بارزا في مسيرة فريق كلوب محرزا 22 هدفا ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير اللندني.



وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ضيفه كريستال بالاس يوم الأحد: من السهل تصور وضعنا بدون أهداف محمد صلاح، الفريق يساعده كثيرا وهو يؤدي الكثير أيضا. وهذا نابع من رغبته ومهنيته. رغبته الشديدة في التهديف هي التي تساعدنا كثيرا، هذا عام مميز بالنسبة له.



وصلاح هو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي أحرز أكثر من تسعة أهداف في الدوري خلال الموسم الحالي بينما يبلغ رصيد كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني وديوغو جوتا تسعة أهداف.

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وقبل الجولة الأخيرة من الموسم يوم الأحد تتنافس ثلاثة فرق هي تشيلسي (67 نقطة) وليفربول وليستر سيتي (66 نقطة لكل منهما) على آخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال.