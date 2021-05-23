كومان يتمسك بالبقاء في برشلونة.. وينتقد لاعبي الفريق

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه لا يعتقد أنه خاض مباراته الأخيرة مع النادي خلال الفوز 1-صفر على إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، مضيفا أنه يود بناء تشكيلة أفضل.

وقاد كومان، الذي عينه رئيس النادي السابق جوسيب بارتوميو الصيف الماضي، برشلونة للفوز بكأس الملك هذا الموسم لكنه أنهى الدوري بشكل محبط في المركز الثالث وخرج من دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

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وفي الأسابيع الماضية ازدادت التكهنات بشأن مستقبل المدرب الهولندي وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا هذا الأسبوع إن هناك تغييرات وشيكة وسط توقعات بإسناد المهمة للاعب الوسط السابق تشافي هرنانديز، لكن كومان لا يعتقد أن مشواره التدريبي انتهى في برشلونة.

وأبلغ مؤتمرا صحافيا: لا اعتقد أن هذه مباراتي الأخيرة. لدي عقد ولا أعرف أكثر من ذلك، وسائل الإعلام تتحدث كثيرا عن هذا الأمر لكنني أشعر بالارتياح واذا أراد النادي تغيير أي شيء يتعين عليه التحدث معي.

وأقر كومان بأنه لا يملك حاليا التشكيلة التي يريدها لإعادة برشلونة للمنافسة مجددا، وتابع: عندما توليت القيادة كانت تشكيلة مجمعة وتعاقدنا مع سرجينيو ديست فقط وبالنسبة لي هذه التشكيلة ليست في المستوى الذي نريده في برشلونة وهذا واضح ويعتقد كثيرون في النادي ذلك أيضا.

وواصل: نحاول تحسين التشكيلة مع كل الاحترام ويوجد بعض اللاعبين المخضرمين لا يعملون جيدا والكثير من الشبان أيضا ولا يمكن القيام بتغييرات في موسم واحد.