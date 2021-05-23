وفاة مشجع في احتفال جماهير أتلتيكو بالدوري

أعلنت خدمات الطوارئ أن مشجعا لنادي أتلتيكو مدريد يبلغ من العمر 14ع اما توفي جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية يوم السبت.



وقال مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد إن الصبي الذي كان مسافراً مع العائلة والأصدقاء أصيب بنوبة قلبية ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث في الساعة 9:20 مساء بالتوقيت المحلي.



واحتفل الألوف من عشاق أتليتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 2014 بينما عززت الشرطة وجودها واستخدمت طائرات مسيرة لمراقبة الموقف.

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