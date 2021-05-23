.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وفاة مشجع في احتفال جماهير أتلتيكو بالدوري

أتلتيكو
أتلتيكو مدريد فاز ببطولة الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014

وفاة مشجع في احتفال جماهير أتلتيكو بالدوري

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت خدمات الطوارئ أن مشجعا لنادي أتلتيكو مدريد يبلغ من العمر 14ع اما توفي جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية يوم السبت.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد إن الصبي الذي كان مسافراً مع العائلة والأصدقاء أصيب بنوبة قلبية ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث في الساعة 9:20 مساء بالتوقيت المحلي.

واحتفل الألوف من عشاق أتليتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 2014 بينما عززت الشرطة وجودها واستخدمت طائرات مسيرة لمراقبة الموقف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"
تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
قبل أن تذهب
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
اكتشف المزيد