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اعتقالات وإصابات في احتفال جماهير ليل ببطولة الدوري

ليل جماهير
من احتفالات جمهور ليل بالحصول على بطولة الدوري

اعتقالات وإصابات في احتفال جماهير ليل ببطولة الدوري

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ليل - د ب أ

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أعلنت السلطات الفرنسية يوم الاثنين أنه جرى إلقاء القبض على سبعة أشخاص خلال احتفالات جماهير فريق ليل بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، من بينهم شخص متهم بمهاجمة أفراد أمن بسيارة.

وتغلب ليل على أنجيه 2 -1 يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري ليتوج باللقب متفوقا على باريس سان جيرمان بفارق نقطة واحدة.

وتوجه آلاف المشجعين إلى وسط المدينة الواقعة شمال البلاد للاحتفال بالتتويج رغم قيود حظر التجوال التي تشهدها فرنسا حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت السلطات المحلية أنه جرى علاج 20 شخصا من إصابات، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى.

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