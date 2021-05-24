إنريكي: استبعدت راموس من أجل "الصالح العام"

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا في مؤتمر صحافي يوم الاثنين أنه استبعد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد من قائمة المنتخب المشارك في بطولة أوروبا "يورو 2020" من أجل "الصالح العام".

وضم إنريكي تشكيلة من 24 لاعباً سينافسون لإعادة البطولة إلى خزائن إسبانيا بعد خسارتها النسخة الأخيرة، وسط غياب لاعبي ريال مدريد للمرة الأولى في التاريخ عن تشكيلة المنتخب.

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وقال إنريكي في المؤتمر الصحافي: لم أضم راموس للفريق لأنه لم يتمكن من اللعب كثيرا خلال هذا الموسم خاصة منذ يناير عندما لم يكن في كامل اللياقة. كما أنه لم يكن يتدرب مع فريقه في النادي في بعض الأحيان.



وأضاف المدرب: الأمر لم يكن سهلا واتصلت به الليلة الماضية وكان حوارا صعبا وشائكا. أنا غير سعيد بذلك لأنه لاعب كان دائما في أعلى مستوى وكان له مستقبل مع المنتخب الوطني، لقد اتخذت القرار من أجل الصالح العام للمنتخب ككل.



ولم ينضم داني كارفخال زميل راموس في ريال مدريد للتشكيلة أيضا للإصابة ما يعني عدم وجود أي لاعبين من ريال في الفريق الإسباني الأول مع وجود ثلاثة من برشلونة واثنين من أتلتيكو مدريد بطل الدوري.