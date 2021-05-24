راموس "المتألم" يخرج عن صمته ويرد على إنريكي

أبدى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إحباطه من قرار لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، الذي استبعده من المشاركة في البطولة الأوروبية.

وقال راموس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": كافحت وعملت بجد كل يوم لأصل إلى نسبة 100 بالمئة من الجاهزية لريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائما على النحو الذي نريده.

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وأضاف: من المؤلم أن لا أكون متواجدا لمساعدة فريقي وعدم اللعب للمنتخب الإسباني، في تلك الحالة سيكون أفضل شيء لفعله هو الحصول على الراحة والتعافي بشكل كامل للعودة العام المقبل مثلما نفعل دائما.، إنه أمر مؤلم أن لا تلعب لمنتخب بلادك.

وأوضح: أتمنى لكل زملائي في الفريق التوفيق وأتمنى أن نحظى ببطولة أمم أوروبية عظيمة، سأكون مشجعا للفريق من منزلي.