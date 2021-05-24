رونالدو يدخل تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى

بات المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى بعد أن انتزع لقب هداف الدوري الإيطالي بتسجيله 29 هدفا في صفوف يوفنتوس لموسم 2020-2021 الذي أسدل الستار عليه يوم الأحد.



وتقدم رونالدو (36 عاما) والذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بولونيا التي نجح فيها يوفنتوس في انتزاع بطاقة التاهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه العريض على منافسه 4-1، على مهاجم إنتر ميلان البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق 5 اهداف.

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وسبق للنجم البرتغالي أن توج هدافا في الدوري الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2008، ثم ثلاث مرات في صفوف ريال مدريد الاسباني اعوام 2011 و2014 و2015.



وكانت المرة الأولى التي يُتوج فيها رونالدو هدافا للدوري الإيطالي في ثلاثة مواسم في صفوف "السيدة العجوز" بعد أن سجل 21 هدفا في موسمه الأول، و31 الموسم الماضي عندما حل ثانيا وراء هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي مع 36 هدفا.

وعموما رفع رونالدو رصيده في صفوف يوفنتوس إلى 101 هدف في مختلف المسابقات.