.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رونالدو يدخل تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى

رونالدو
رونالدو أحرز 29 هدفاً خلال الموسم الماضي

رونالدو يدخل تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى

متابع الغاء المتابعة

تورينو - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

بات المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى بعد أن انتزع لقب هداف الدوري الإيطالي بتسجيله 29 هدفا في صفوف يوفنتوس لموسم 2020-2021 الذي أسدل الستار عليه يوم الأحد.


وتقدم رونالدو (36 عاما) والذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بولونيا التي نجح فيها يوفنتوس في انتزاع بطاقة التاهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه العريض على منافسه 4-1، على مهاجم إنتر ميلان البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق 5 اهداف.

وسبق للنجم البرتغالي أن توج هدافا في الدوري الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2008، ثم ثلاث مرات في صفوف ريال مدريد الاسباني اعوام 2011 و2014 و2015.


وكانت المرة الأولى التي يُتوج فيها رونالدو هدافا للدوري الإيطالي في ثلاثة مواسم في صفوف "السيدة العجوز" بعد أن سجل 21 هدفا في موسمه الأول، و31 الموسم الماضي عندما حل ثانيا وراء هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي مع 36 هدفا.

وعموما رفع رونالدو رصيده في صفوف يوفنتوس إلى 101 هدف في مختلف المسابقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد