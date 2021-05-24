سبارتاك موسكو يعلن التعاقد مع روي فيتوريا

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي يوم الاثنين تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدرباً للفريق بعقد يمتد لعامين ابتداءً من الموسم المقبل.

ولم يرتبط روي فيتوريا (51 عاماً) بأي فريق منذ إقالته من تدريب النصر السعودي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

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ومر فيتوريا بعدة مراحل في مسيرته التدريبية إذ ظهر للمرة الأولى مع باكوس دي فيريرا في عام 2010 عندما إلى نهائي الكأس في البرتغال، وبعد 3 أعوام من ذلك التاريخ حقق فيتوريا غيماريش بطولة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما هزم بنفيكا في النهائي تحت قيادة روي فيتوريا.

وأصبح روي فيتوريا مدرباً لفريق بنفيكا في 2015، وحينها حقق بطولة الدوري مرتين، وكأس السوبر مرتين وكأس البرتغال وكأس الرابطة، بالإضافة إلى بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى تدريب النصر السعودي في يناير 2019.

ومع النصر حقق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر، بالإضافة إلى بلوغ النادي دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية.

واحتل سبارتاك موسكو المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الروسي، وسيخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.