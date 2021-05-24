.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سبارتاك موسكو يعلن التعاقد مع روي فيتوريا

روي فيتوريا
فيتوريا أقيل من تدريب النصر السعودي في ديسمبر الماضي

سبارتاك موسكو يعلن التعاقد مع روي فيتوريا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي يوم الاثنين تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدرباً للفريق بعقد يمتد لعامين ابتداءً من الموسم المقبل.

ولم يرتبط روي فيتوريا (51 عاماً) بأي فريق منذ إقالته من تدريب النصر السعودي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ومر فيتوريا بعدة مراحل في مسيرته التدريبية إذ ظهر للمرة الأولى مع باكوس دي فيريرا في عام 2010 عندما إلى نهائي الكأس في البرتغال، وبعد 3 أعوام من ذلك التاريخ حقق فيتوريا غيماريش بطولة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما هزم بنفيكا في النهائي تحت قيادة روي فيتوريا.

وأصبح روي فيتوريا مدرباً لفريق بنفيكا في 2015، وحينها حقق بطولة الدوري مرتين، وكأس السوبر مرتين وكأس البرتغال وكأس الرابطة، بالإضافة إلى بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى تدريب النصر السعودي في يناير 2019.

ومع النصر حقق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر، بالإضافة إلى بلوغ النادي دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية.

واحتل سبارتاك موسكو المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الروسي، وسيخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد