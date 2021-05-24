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سواريز يؤكد استمراره مع أتلتيكو الموسم المقبل

سواريز أتلتيكو مدريد
لويس فاز ببطولة الدوري الإسباني مع النادي

سواريز يؤكد استمراره مع أتلتيكو الموسم المقبل

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مدريد - رويترز

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أكد لويس سواريز أنه سيستمر مع أتلتيكو مدريد الموسم المقبل بعدما ساعد مهاجم أوروغواي ناديه على حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة في سبع سنوات.

وانتزع أتلتيكو اللقب من جاره ريال مدريد يوم السبت بعدما سجل سواريز هدف الفوز 2-1 على ريال بلد الوليد.

وأنهى المهاجم البالغ عمره 34 عاما، والمنضم في سبتمبر بعقد لمدة عامين قادما من برشلونة، الموسم في صدارة هدافي أتلتيكو برصيد 21 هدفا.

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن العقد بين الطرفين يتضمن بندا يسمح لسواريز بالرحيل في صفقة مجانية هذا الصيف.

وقال سواريز لشبكة "موفيستار بلاس" الإسبانية يوم الأحد خلال حفل تتويج أتلتيكو باللقب في استاد "واندا متروبوليتانو": نعم أنا متأكد من الاستمرار، أتلتيكو رحب بي من اللحظة الأولى لوصولي، وهكذا عاملني. لقد سألت النادي إذا كانت هناك فرصة لي للوجود على حائط المتحف الخاص بالنادي من أجل كتابة التاريخ مع هذا النادي.

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