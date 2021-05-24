في سابقة تاريخية.. استبعاد لاعبي ريال مدريد من منتخب إسبانيا

غاب الإسباني المخضرم سيرخيو راموس عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم التي اختارها المدير الفني لويس إنريكي لبطولة كأس أوروبا المقبلة "يورو 2020" والتي شهدت للمرة الأولى في التاريخ غيابا كاملا للاعبي ريال مدريد عن القائمة.

وكان راموس قد توج مع المنتخب الإسباني بلقبي يورو 2008 ويورو 2012 وبينهما لقب كأس العالم 2010 وظل منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا بالمنتخب وفريق ريال مدريد، وقد حطم في وقت سابق من الموسم، رقم نجم حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون المتمثل في المشاركة في 177 مباراة دولية.



وارتدى راموس (35 عاماً) شارة قيادة المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس إنريكي، لكنه لعب فقط 50 دقيقة في المباراتين أمام منتخبي اليونان وكوسوفا اللتين أقيمتا في مارس الماضي ضمن تصفيات كأس العالم، قبل أن يعود إلى مدريد مصابا.

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وفي موسم 2020 - 2021 شارك راموس في 21 مباراة فقط مع ريال مدريد في كل المسابقات وغاب عن الفريق في 31 مباراة.



وتجدر الإشارة إلى أن لويس إنريكي لم يستدع أي لاعب من ريال مدريد في قائمته لنهائيات يورو 2020 ، والتي ضمت كلا من أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وروبرت سانشيز (برايتون) وخوسيه غايا (فالنسيا) وجوردي ألبا (برشلونة) وباو توريس (فياريال) وآيمريك لابورت (مانشستر سيتي) وإريك غارسيا (مانشستر سيتي) ودييغو يورينتي (ليدز يونايتد) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة) ورودري (مانشستر سيتي) وبيدري (برشلونة) وتياغو ألكانتارا (ليفربول) وكوكي (أتلتيكو مدريد) وفابيان رويز (نابولي) وداني أولمو (لايبزيغ) وميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) وألفارو موراتا (يوفنتوس) وجيرارد مورينو (فياريال) وفيران توريس (مانشستر سيتي) وأداما تراوري (وولفرهامبتون) وبابلو سارابيا (باريس سان جيرمان).