مالك نابولي يعلن رحيل غاتوزو عن تدريب الفريق

أعلن أوريليو دي لورينتيس مالك نابولي رحيل المدرب جينارو غاتوزو بعد احتلال المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.



وخرج فريق المدرب نابولي من مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة حيث اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه مع فيرونا القابع في منتصف الجدول.



وكتب دي لورينتيس على "تويتر" عقب المباراة: حبيبي رينو، أنا سعيد أنك قضيت حوالي موسمين معنا. شكرا على عملك وأتمنى لك النجاح في أي مكان. تحية إلى زوجتك وأبنائك.



وأكد هذا الإعلان التكهنات الموجودة منذ فترة أن مدرب ميلان السابق سيرحل عن نابولي مع نهاية عقده في يونيو.



وكتب نابولي في حسابه على "تويتر" بجوار صورة لغاتوزو: شكرا لك يا مدربنا.



وتولى غاتوزو تدريب نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر 2019 وقاده لحصد لقب كأس إيطاليا في يونيو 2020.

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