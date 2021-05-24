.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مالك نابولي يعلن رحيل غاتوزو عن تدريب الفريق

غاتوزو
غاتوزو درب الفريق لموسمين

مالك نابولي يعلن رحيل غاتوزو عن تدريب الفريق

متابع الغاء المتابعة

نابولي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن أوريليو دي لورينتيس مالك نابولي رحيل المدرب جينارو غاتوزو بعد احتلال المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وخرج فريق المدرب نابولي من مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة حيث اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه مع فيرونا القابع في منتصف الجدول.

وكتب دي لورينتيس على "تويتر" عقب المباراة: حبيبي رينو، أنا سعيد أنك قضيت حوالي موسمين معنا. شكرا على عملك وأتمنى لك النجاح في أي مكان. تحية إلى زوجتك وأبنائك.

وأكد هذا الإعلان التكهنات الموجودة منذ فترة أن مدرب ميلان السابق سيرحل عن نابولي مع نهاية عقده في يونيو.

وكتب نابولي في حسابه على "تويتر" بجوار صورة لغاتوزو: شكرا لك يا مدربنا.

وتولى غاتوزو تدريب نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر 2019 وقاده لحصد لقب كأس إيطاليا في يونيو 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد