منتخب النمسا يستدعي 20 لاعباً من الدوري الألماني

انضم ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ رفقة 20 لاعبا محترفا بالبوندسليغا إلى قائمة المنتخب النمساوي الذي يستعد للمشاركة في يورو 2020.

ويعتبر ألابا الذي يستعد للرحيل عن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني هذا الصيف، أبرز نجوم المنتخب النمساوي الذي يواجه هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية في دور المجموعات من البطولة القارية.

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وضمت القائمة أيضا مارسيل سابيتزر وكونراد لايمر ثنائي لايبزيغ وصيف البوندسليغا وبافاو بيرفان وكزافير شلاغر ثنائي فولفسبورف رابع البوندسليغا.

ولم ينضم فيليب موين لاعب ماينز للقائمة النهائية للمنتخب النمساوي بعد أن شملته القائمة الأولية، بينما لحق زميله كريم أونيسيو بالقائمة.