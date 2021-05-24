.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتخب النمسا يستدعي 20 لاعباً من الدوري الألماني

منتخب النمسا في مباراة سابقة

منتخب النمسا يستدعي 20 لاعباً من الدوري الألماني

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انضم ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ رفقة 20 لاعبا محترفا بالبوندسليغا إلى قائمة المنتخب النمساوي الذي يستعد للمشاركة في يورو 2020.

ويعتبر ألابا الذي يستعد للرحيل عن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني هذا الصيف، أبرز نجوم المنتخب النمساوي الذي يواجه هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية في دور المجموعات من البطولة القارية.

وضمت القائمة أيضا مارسيل سابيتزر وكونراد لايمر ثنائي لايبزيغ وصيف البوندسليغا وبافاو بيرفان وكزافير شلاغر ثنائي فولفسبورف رابع البوندسليغا.

ولم ينضم فيليب موين لاعب ماينز للقائمة النهائية للمنتخب النمساوي بعد أن شملته القائمة الأولية، بينما لحق زميله كريم أونيسيو بالقائمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد