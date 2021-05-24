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نوير يتوجه بالشكر إلى فليك و"أصدقاء العمر"

بايرن
نوير حاملاً دوري أبطال أوروبا بنسخته الماضية إلى جانب اللاعبين الذي سيرحلون عن بايرن

نوير يتوجه بالشكر إلى فليك و"أصدقاء العمر"

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ميونخ - د ب أ

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وجه مانويل نوير بوصفه قائد فريق نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الشكر إلى المدير الفني هانزي فليك وإلى اللاعبين الثلاثة ديفيد ألابا وجيروم بوايتنغ وخافي مارتينيز إذ سيرحل الأربعة عن النادي البافاري هذا الصيف.

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني للنادي البافاري، قال حارس وقائد المنتخب الألماني يوم الاثنين: اتضح عبر المواسم أننا أصبحنا الفريق الأنجح في تاريخ بايرن ميونخ، والأمر الأجمل في كل هذه النجاحات هو أنني لعبت جنبا إلى جنب مع الكثير من الشباب على مدار فترة طويلة وأننا شكلنا مثل هذه الحقبة، ولذلك فإن من المؤسف بطبيعة الحال أن يرحل هذا اللاعب أو ذاك عن النادي في الصيف.

وفاز بايرن ببطولة الدوري تسع مرات متتالية، وقال نوير: نعرف أننا حققنا رقما قياسيا لكل العصور، ولهذا السبب كان هدفنا قبل كل موسم أن نواصل توسيع نطاق هذا الرقم، أشعر بالكثيرمن الحزن لفراق ألابا وبواتينغ ومارتينيز.

وأضاف نوير: خلال مشواري شهدت إحراز بطولة واحدة حتى الآن بدونهم ألا وهي بطولة كأس ألمانيا أمام شالكه عام 2011، وقد حصلت مع بواتنيغ في عام 2009 على بطولة أوروبا للناشئين تحت 21 عاما. ولا يسعني إلا أن أشكرهم، وهم يعرفون أنهم وجدوا هنا أصدقاء العمر خلال السنوات الماضية.

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