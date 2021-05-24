مبابي ينتظر تحرك إدارة باريس بعد خسارة الدوري

ألمح النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى أنه يرغب في رؤية تحرك من مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، بعد فقدان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، والذي انتزعه فريق ليل.



وسجل مبابي الهدف رقم 27 له في الدوري هذا الموسم خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على بريست 2 - صفر الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري، لكن ليل تغلب على أنجيه 2 - 1 ليتوج باللقب متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام سان جيرمان.



وتوج سان جيرمان قبل أيام بلقب كأس فرنسا لكنه ودع دوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور قبل النهائي.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وصرح اللاعب لقناة "كنال بلاس" التلفزيونية الفرنسية إنه يود رؤية بعض التغييرات في الفريق الذي يدربه ماوريتسيو بوكيتينو، وأضاف: لا أستطيع قول ما يجب القيام به، فأنا مجرد لاعب، لكنني أعتقد أن الناس رأوا، الجميع رأوا.



وتابع : عندما يرى الجميع، يكون من الأسهل التوصل إلى استنتاجات، لكن ليس هناك مشكلة. لقد خسرنا اللقب، والآن علينا التركيز على المستقبل. الجميع يعرف مدى تعلقي بالنادي. لطالما كنت ممتنا للرئيس ولمختلف المدربين. ما أريده هو الفوز، أشعر بأنني في مكان يمكنني الفوز فيه، مكان محاط فيه بمشروع قوي.



وكان باريس سان جيرمان قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني.



وتابع مبابي: أود أن أشعر بأنني جزء من فريق سيحقق شيئا في دوري الأبطال. الأمر يعود إلينا لإظهار ما يمكننا القيام به، نحن نتحدث مع النادي، وسنرى ما يحدث. دائما ما كنت سعيدا هنا وقد قضيت أربعة أعوام استثنائية هنا.



وتابع: نحن واضحون للغاية مع النادي. النادي يعرف علاقتي به وبالمدينة وبهذا البلد. سنفعل الأشياء بالشكل الذي يجب أن تفعلها به، بطريقة أو بأخرى.



ورغم أنه قد تكون هناك مشكلات يجب معالجتها في فريق سان جيرمان بشكل عام، واصل مبابي نجاحه وتوج هدافا للدوري للموسم الثالث على التوالي.



وقال مبابي: الفوز بلقب الهداف لثلاثة مواسم متتالية يعد مصدرا كبيرا للفخر، أنا سعيد للغاية. لا أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب لإبراز فرحتي. يجب أن نحتفظ بالهدوء، سنعود ونستعد جيدا الآن مع المنتخب لخوض يورو 2020.

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