إقامة مباراة ودية بين إسبانيا والبرتغال بحضور المشجعين

كشفت السلطات المحلية في مدريد اليوم الثلاثاء أنها ستسمح بحضور حوالي 20 ألف متفرج مباراة كرة القدم الودية بين إسبانيا والبرتغال في الرابع من يونيو.

وستصبح هذه أول مباراة كرة قدم للمحترفين في مدريد تقام بحضور المشجعين منذ أكثر من عام واحد، في ظل منع التجمعات الكبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وستقام المباراة في استاد واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد والذي يسع 67 ألف متفرج، وسيتم السماح بحضور 30 بالمئة من عدد المقاعد مع استمرار محاولات احتواء فيروس كورونا.



وستكون المباراة أمام البرتغال بطلة أوروبا الأولى لإسبانيا ضمن مباراتين وديتين قبل بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت لعام واحد. وستلعب إسبانيا مع ليتوانيا في الثامن من يونيو في مدريد.



وستخوض إسبانيا مبارياتها الثلاث في المجموعة الخامسة ببطولة أوروبا في إشبيلية بحضور 30 بالمئة من سعة الملعب.



وحصلت إشبيلية على حقوق استضافة المباريات في أبريل نيسان بعدما قرر الاتحاد الأوروبي "يويفا" استبعاد بلباو من المدن المستضيفة بسبب عدم تقديم ضمانات على توفير إقامة للمشجعين خلال البطولة التي كانت مقررة في العام الماضي وتأجلت بسبب الوباء.



وأعلن لويس إنريكي مدرب إسبانيا التشكيلة المشاركة في البطولة يوم الاثنين واستبعد القائد سيرجيو راموس.