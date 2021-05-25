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برشلونة يسعى لإنهاء "الخصومة" مع نيمار

نيمار
نيمار

برشلونة يسعى لإنهاء "الخصومة" مع نيمار

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برشلونة - د ب أ

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يتطلع نادي برشلونة الإسباني لإنهاء الخصومة القضائية مع لاعبه البرازيلي السابق نيمار.

ودخل برشلونة ونيمار في صراع قضائي منذ رحيل النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 في صفقة قياسية تخطت حاجز 220 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين فإن برشلونة مستعد للتنازل عن المطالبة بحوالي 17 مليون يورو من اللاعب البرازيلي، إذا قرر نيمار وقف الدعوى التي يطالب من خلالها بالحصول على 47 مليون يورو من النادي الكتالوني.

وجرى إلغاء جلسة المحاكمة التالية بين الطرفين والتي كان يطالب نيمار من خلالها بالحصول على 5ر3 مليون يورو من برشلونة تخص صفقة انتقاله إلى سان جيرمان في 2017.

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