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دورتموند يتوقع خسائر تصل إلى 91 مليون دولار

دورتموند
بوروسيا دورتموند في لقاء سابق

دورتموند يتوقع خسائر تصل إلى 91 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أنه يتوقع خسائر تصل إلى 75 مليون يورو (94ر91 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينتهي العام المالي الحالي لدورتموند يوم 30 يونيو، وهو مدرج في البورصة.

واستطاع النادي أن يقلص من التأثير السلبي للجائحة من خلال التأهل لدوري أبطال أوروبا بنهاية موسم 2020 - 2021 والفوز بكأس ألمانيا.

ومثله مثل أندية الدوري الألماني (بوندسليغا)، لم يكن بوروسيا دورتموند قادرا على استضافة الجماهير في ملعبه هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، وخسر دخل التذاكر.

وأعلن هانز يواخيم فاتزكه من قبل عن عجز يتراوح من 70 إلى 75 مليون يورو في اجتماع المساهمين العام الماضي، ولكنه لم يستبعد إمكانية زيادة هذا العجز.

في هذا الوقت، كان التقرير السنوي لا يزال ينظر في إمكانية ملء 20 في المئة من سعة الاستاد المقدرة بـ81 ألف مشجع في المباراة في وقت ما خلال الموسم.

وفي العام المالي 2019 - 2020، حقق دورتموند عجزا بلغ 9ر43 مليون يورو، بينما في 2018 - 2019 حقق أرباحا بلغت 4ر17 مليون يورو.

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