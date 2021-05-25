رئيس أتلتيكو مدريد لـ "العربية": سيميوني سيبقى.. وغريزمان لن يعود

أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، استمرار دييغو سيميوني في تدريب الفريق الأول لفترة طويلة، ونفى عودة الفرنسي أنطوان غريزمان من برشلونة إلى فريق العاصمة الإسبانية.

وقال سيريزو في مقابلة مع "العربية" يوم الاثنين: لدينا مدرب رائع وقمنا بعمل مميز، حافظنا على المستوى ولم يكن الحصول على لقب الدوري الإسباني بالأمر السهل.

وأضاف: سواريز لاعب رائع ومهاجم مميز للغاية، أصبح جزء هام في الفريق، ولا أعتقد أنه أراد الانتقام من فريقه السابق بتحقيق لقب الدوري، أما سيميوني سيستمر معنا في الفترة القادمة ولن يكون هذا الموسم الأخير له معنا، لديه الحرية التامة لا نتدخل في الأمور الفنية، نحن سعداء بوجوده معنا وهو كذلك، أعتقد أن سيميوني سيستمر معنا لفترات طويلة.

وواصل: عودة غريزمان غير صحيحة، هو لاعب مع برشلونة وليس لدينا أي محادثات لعودته إلينا، وجواو فيلكس لن يدخل في صفقة تبادلية ولن ينتقل إلى برشلونة وسيظل معنا ولفترة طويلة أيضا.

وأردف رئيس أتلتيكو مدريد: الجانب الاقتصادي أثر كثيرا على جميع الأندية في إسبانيا، بدون الجماهير لا تعمل المطاعم ونحن نخسر كثيرا وليس هناك بيع للتذاكر، وفي المرحلة المقبلة نريد الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.