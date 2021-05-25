رسمياً.. فليك يتولى تدريب منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه وقع عقدا مع هانزي فليك ليتولى تدريب المنتخب الألماني مع رحيل يواخيم لوف عن تدريب الفريق بنهاية كأس أوروبا "يورو 2020".

وكان فليك مدربا مساعدا ليواخيم لوف في المنتخب الألماني اعتبارا من عام 2006 وحتى تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

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وفي بايرن ميونخ، جرى تصعيد فليك من منصب المدرب المساعد إلى منصب المدير الفني لدى رحيل نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق في نوفمبر 2019 وقاد بايرن لسبعة ألقاب.

وانتهت فترة الـ18 شهرا لفليك في تدريب بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضي، إثر خلافات كبيرة مع حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي، وطلب المدرب إعفاءه من استكمال عقده الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2023 .

وعلى الفور، أدرج فليك ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي قرر الرحيل عن المنصب مع نهاية يورو 2020 التي تنطلق في يونيو المقبل.