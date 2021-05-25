.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رسمياً.. فليك يتولى تدريب منتخب ألمانيا

فليك
قليك سيتولى المهمة بعد يورو 2020

رسمياً.. فليك يتولى تدريب منتخب ألمانيا

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه وقع عقدا مع هانزي فليك ليتولى تدريب المنتخب الألماني مع رحيل يواخيم لوف عن تدريب الفريق بنهاية كأس أوروبا "يورو 2020".

وكان فليك مدربا مساعدا ليواخيم لوف في المنتخب الألماني اعتبارا من عام 2006 وحتى تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

وفي بايرن ميونخ، جرى تصعيد فليك من منصب المدرب المساعد إلى منصب المدير الفني لدى رحيل نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق في نوفمبر 2019 وقاد بايرن لسبعة ألقاب.

وانتهت فترة الـ18 شهرا لفليك في تدريب بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضي، إثر خلافات كبيرة مع حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي، وطلب المدرب إعفاءه من استكمال عقده الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2023 .

وعلى الفور، أدرج فليك ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي قرر الرحيل عن المنصب مع نهاية يورو 2020 التي تنطلق في يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد