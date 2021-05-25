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ريال مدريد يمدد عقد مودريتش موسماً إضافياً

مودريتش
اللاعب الكرواتي انضم إلى ريال مدريد في عام 2012

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش موسماً إضافياً

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مدريد - د ب أ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن توقيع لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش على عقد جديد مع الفريق حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وكان مودريتش قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في صيف عام 2012، حيث حقق لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وأنهى ريال مدريد الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد الذي توج باللقب.

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