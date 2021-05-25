سواريز يفتح النار: رئيس برشلونة مخادع ومدربه بلا شخصية

هاجم لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، رونالد كومان مدرب برشلونة واصفاً إياه بعديم الشخصية، مشيراً إلى أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو أساء له كثيراً في فترة الصيف الماضية.

ودفع سواريز (33 عاماً) إلى الخروج من برشلونة الصيف الماضي وتحديداً بعد وصول كومان إلى تدريب الفريق، لكن هذا القرار ثبت بأنه خاطئ، وذلك عندما أحرز النجم الأورغوياني 21 هدفاً ليقود أتلتيكو مدريد إلى الفوز ببطولة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 7 أعوام.

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وقال سواريز في مقابلة مع إذاعة "كادينا كوبي": الرئيس السابق بارتوميو كان غير واضح معي، إذ يسرب كل شيء للصحافة خلال تلك الفترة، ولم يكن يجرؤ على الحديث معي وجهاً لوجه، كانوا يستخدمونني لإبقاء ليونيل ميسي بعد طلبه الرحيل من النادي شهر أغسطس الماضي، لقد آذاني قرار النادي عندما جعلني أتدرب منفرداً.

وواصل ثالث هداف في تاريخ برشلونة: كومان جاء خلال الفترة التي عانيت فيها من المشاكل مع الإدارة وقال لي بالحرف الواحد "إذا لم يتم الموافقة على انتقالك غداً، فسأعتمد عليك في مباراة الفريق الافتتاحية أمام فياريال" لقد عرفت حينها أنه لا يملك الشخصية.



وقضى سواريز 6 أعوام مع برشلونة، إذ انتقل إليه في صيف 2014 قادماً من ليفربول الإنجليزي، واستطاع الفوز ببطولة الدوري 4 مرات وبطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.