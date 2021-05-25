سولشاير: وجود فيرغسون معنا يدفعنا إلى تحقيق اللقب

يأمل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن يصبح الفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بداية للمزيد من النجاح للنادي الإنجليزي.



وسيلتقي يونايتد مع فياريال الإسباني في النهائي الأربعاء في جدانسك، ويتطلع للفوز بأول ألقابه منذ حصد البطولة ذاتها بقيادة جوزيه مورينيو في 2017.



وعقب إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني هذا الموسم، الأعلى للمدرب النرويجي خلال ثلاثة مواسم، يطمح سولشاير للوصول لأعلى من ذلك، حيث يتطلع لإعادة يونايتد لأمجاده السابقة.



وقال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء : هذه ليلة كبيرة بالنسبة لنا، ربما تكون نقطة انطلاق لشيء أفضل قادم. هذا الفريق يملك مستقبلا مشرقا، إنه فريق شاب تمت إعادة بنائه خلال السنوات القليلة الماضية. أتمنى أن تكون هذه بداية لشيء ما أكبر.



وأضاف المدرب النرويجي: عندما يتعاقد اللاعبون للانضمام ليونايتد، يوقعون مع النادي للفوز بالألقاب. يقبلون التحدي ليصبحوا أفضل، لأنه أفضل نادي في العالم، لذلك فهذه متعة الضغوط في مانشستر يونايتد.



وسافر المدرب السابق أليكس فيرجسون، الذي حصد 13 لقبا للدوري الممتاز ولقبين لدوري أبطال أوروبا خلال فترته، مع الفريق إلى بولندا.



ويتطلع سولشاير لقيادة يونايتد للقب بعد 22 عاما بالضبط على هدفه في مرمى بايرن ميونيخ الذي منح يونايتد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1999، ليكمل الفريق ثلاثية تاريخية بقيادة فيرغسون، ورحب المدرب النرويجي بوجود أنجح مدرب في تاريخ النادي مع الفريق في بولندا.



وقال عن مدربه السابق: إنه شخص مميز، وموسوعة في كرة القدم، ورغم ذلك طرحت عليه سؤالا سريعا ، أحد اللاعبين أجاب قبله وأنا متأكد أنه ليس سعيدا بذلك. وجوده حولنا عندما نتناول الطعام يدفع أي من اللاعبين لديه سؤال لتوجيهه له، إنه دائما متاح للحديث عن أي شيء، لأنه يعشق هذا النادي. أتمنى أن يستمتع بليلة الأربعاء، لأنني مدين له ولهذا النادي بمعظم مسيرتي.

مادة اعلانية