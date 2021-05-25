.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عودة ترينت ألكسندر-أرنولد إلى قائمة إنجلترا

ترنيت ألكسندر - أرنولد إنجلترا
ترينت ألكسندر غاب عن مباريات تصفيات كأس العالم

عودة ترينت ألكسندر-أرنولد إلى قائمة إنجلترا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا يوم الثلاثاء تشكيلة مبدئية للمشاركة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم تتضمن 33 لاعبا وبوجود ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول.

وثارت شكوك حول انضمام الظهير الأيمن بعد استبعاده من تصفيات كأس العالم في مارس الماضي، لكنه انضم للتشكيلة المبدئية التي ستتقلص إلى 26 لاعبا قبل أول يونيو.

وتقام بطولة أوروبا خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو في العديد من المدن الأوروبية.

وشهدت التشكيلة وجود أكثر من لاعب لم يسبق له خوض أي مباراة دولية وهم بن وايت مدافع برايتون آند هوف ألبيون وسام جونستون حارس وست بروميتش ألبيون وآرون رامسديل حارس شيفيلد يونايتد.

كما انضم جوردان هندرسون لاعب ليفربول وهاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد وكالفن فيليبس لاعب ليدز يونايتد رغم وجود شكوك حول تعافيهم بشكل تام من إصابات مختلفة.

ولم تضم التشكيلة في المقابل باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد ونيك بوب حارس بيرنلي المصاب وإيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير وداني إنجس مهاجم ساوثامبتون.

واختار ساوثغيت في حراسة المرمى دين هندرسون وسام جونستون وجوردان بيكفورد وآرون رامسديل، وفي الدفاع ترينت ألكسندر-أرنولد وبن تشيلويل وكونور كودي وبن غودفري وريس جيمس وهاري مجواير وتيرون مينجس ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر وبن وايت.

وجاءت اختيارات لاعبي الوسط لكل من: جود بيلينغهام وجوردان هندرسون وجيسي لينغارد وميسون ماونت وكالفن فيليبس وديكلان رايس وجيمس وارد-براوس.

وفي الهجوم دومينيك كالفرت-لوين وفيل فودن وجاك غريليش وميسون غرينوود وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا وجيدون سانشو ورحيم سترلينغ وأولي واتكنز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد