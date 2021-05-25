عودة ترينت ألكسندر-أرنولد إلى قائمة إنجلترا

أعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا يوم الثلاثاء تشكيلة مبدئية للمشاركة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم تتضمن 33 لاعبا وبوجود ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول.



وثارت شكوك حول انضمام الظهير الأيمن بعد استبعاده من تصفيات كأس العالم في مارس الماضي، لكنه انضم للتشكيلة المبدئية التي ستتقلص إلى 26 لاعبا قبل أول يونيو.



وتقام بطولة أوروبا خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو في العديد من المدن الأوروبية.



وشهدت التشكيلة وجود أكثر من لاعب لم يسبق له خوض أي مباراة دولية وهم بن وايت مدافع برايتون آند هوف ألبيون وسام جونستون حارس وست بروميتش ألبيون وآرون رامسديل حارس شيفيلد يونايتد.



كما انضم جوردان هندرسون لاعب ليفربول وهاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد وكالفن فيليبس لاعب ليدز يونايتد رغم وجود شكوك حول تعافيهم بشكل تام من إصابات مختلفة.



ولم تضم التشكيلة في المقابل باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد ونيك بوب حارس بيرنلي المصاب وإيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير وداني إنجس مهاجم ساوثامبتون.



واختار ساوثغيت في حراسة المرمى دين هندرسون وسام جونستون وجوردان بيكفورد وآرون رامسديل، وفي الدفاع ترينت ألكسندر-أرنولد وبن تشيلويل وكونور كودي وبن غودفري وريس جيمس وهاري مجواير وتيرون مينجس ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر وبن وايت.



وجاءت اختيارات لاعبي الوسط لكل من: جود بيلينغهام وجوردان هندرسون وجيسي لينغارد وميسون ماونت وكالفن فيليبس وديكلان رايس وجيمس وارد-براوس.



وفي الهجوم دومينيك كالفرت-لوين وفيل فودن وجاك غريليش وميسون غرينوود وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا وجيدون سانشو ورحيم سترلينغ وأولي واتكنز.

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