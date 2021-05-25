فيورنتينا يعلن تعاقده مع غاتوزو

أعلن فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين جينارو غاتوزو مدربا جديدا للفريق خلفا لجوسيبي إياكيني.



ورحل غاتوزو عن نابولي عقب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس في الترتيب، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.



وتعادل نابولي في آخر مباريات المدرب البالغ عمره "43 عاما" 1-1 على أرضه مع فيرونا يوم الأحد الماضي.



وأكد إياكيني أنه سيغادر فيورنتينا بنهاية الموسم، وذلك خلال بيان أعلنه في 21 مارس الماضي، لينهي ثاني ولاية له مع النادي.



وكانت أول فترة تولى فيها المدرب البالغ عمره "59 عاما" تدريب فيورنتينا في ديسمبر 2019، لكنه أقيل في نوفمبر 2020 قبل أن يتولى المسؤولية مجددا عقب استقالة تشيزاري برانديلي في مارس الماضي.



وتعادل إياكيني في اخر مبارياته مع فيورنتينا سلبيا مع كروتوني يوم الأحد الماضي لينهي الدوري في المركز 13.

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