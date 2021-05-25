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نجم ليفربول يقترب من برشلونة

فينالدوم في صورة سابقة مع صلاح

نجم ليفربول يقترب من برشلونة

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن جيورجينهو فاينالدوم، لاعب ليفربول، بات قريبا من الانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

ووفقا لـ "سبورت" الكاتالونية، فإن خوان لابورتا، رئيس النادي الإسباني، اجتمع صباح الثلاثاء مع محام هولندي، يدعى جان كابالت، الذي يعد من محيط لاعب ليفربول، وأن فينالدوم توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي برشلونة حتى 2024.

وأضافت الصحيفة: ينتهي عقد الدولي الهولندي في الصيف الحالي، وهو أحد الطلبات الرئيسية لبرشلونة، بالإضافة إلى ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، وكون إغويرو وإريك غارسيا، من مانشستر سيتي.

وأكدت "سبورت" أن التوقيع مع فينالدوم سيصبح رسميا قريبا.

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