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"يويفا" يسمح للجماهير حضور نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي مانشستر سيتي ألونسو
لقاء سابق بين مانشستر سيتي وتشيلسي

"يويفا" يسمح للجماهير حضور نهائي دوري أبطال أوروبا

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نيون - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن السماح لـ500ر16 متفرج بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم السبت المقبل، في ملعب "دو دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وذكر (يويفا)، اليوم الثلاثاء، أن السلطات البرتغالية أكدت أن 33 بالمئة من سعة الملعب البالغة 033ر50 ستستقبل الجماهير في المباراة النهائية، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة، أنه تم تخصيص 6000 تذكرة لجماهير مانشستر سيتي وتشيلسي.

وكان من المفترض إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة التركية اسطنبول، لكن تم نقلها فيما بعد إلى مدينة بورتو البرتغالية بسبب قواعد السفر المفروضة بسبب أزمة كورونا.

وكانت بريطانيا قد أضافت تركيا إلى "القائمة الحمراء" للسفر، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بعدوى كورونا هناك، وهذا يعني أن العائدين إلى البلاد يجب عليهم قضاء فترة حجر صحي لمدة عشرة أيام.

وللعام الثاني على التوالي تصبح اسطنبول غير مهيأة لاستضافة حدث نهائي دوري الأبطال بسبب الأزمة الصحية العالمية، في الوقت الذي تدخلت فيه البرتغال.

في الموسم الماضي، نظمت العاصمة البرتغالية لشبونة بطولة دوري أبطال مصغرة توج بها بايرن ميونخ الألماني الذي تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

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