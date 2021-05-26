رئيس ليل: لم أستطع إقناع غالتييه بالبقاء

اعترف أوليفييه ليتانغ رئيس نادي ليل أن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لم يتمكن من إقناع المدرب كريستوف غالتييه بالبقاء في منصبه.

والتحق غالتييه، الذي يرتبط بعقد لعام إضافي، بليل في 2017 بعد ثماني سنوات في سانت إيتيان، وقاده لحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2017.

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وكان غالتييه البالغ عمره 54 عاما مقربا من جيرار لوبيز رئيس ومالك النادي السابق الذي تركه بسبب مشكلات مادية في ديسمبر الماضي.

وقال ليتانغ لموقع النادي: بخصوص كريستوف، فنحن نعرف بعضنا قبل العمل معا في ليل. هناك دائما الكثير من الاحترام بيننا ولقد تطورت علاقتنا وأصبحت أقوى خلال تعاوننا على مدار آخر خمسة أشهر. حاولت إقناعه لكن أعتقد أنه قد اتخذ قراره بالفعل.

وأضاف: سيحتفظ كل المنتمين إلى ليل بذكريات رائعة خلال فترة وجوده في النادي وبمجد التتويج بالدوري الفرنسي. نحن فقط يمكن أن نشكره على كل ما فعله معنا.

وفاز ليل 2-1 على أنجيه يوم الأحد ليتوج بطلا للدوري برصيد 83 نقطة، وهو رقم قياسي للنادي، وبفارق نقطة واحدة عن العملاق باريس سان جيرمان.