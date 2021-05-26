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رازفان لوتشيسكو يعود إلى تدريب باوك اليوناني

رازفان لوتشيسكو الهلال
لوتشيسكو حقق ثلاثية تاريخية مع نادي الهلال السعودي

رازفان لوتشيسكو يعود إلى تدريب باوك اليوناني

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العربية.نت

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أعلن نادي باوك اليوناني يوم الأربعاء عن عودة مدربه السابق رازفان لوتشيسكو إلى تدريبه ابتداءً من الموسم المقبل، وبعقد يمتد إلى 3 مواسم.

وكتب النادي اليوناني الذي احتل المركز الثاني في دوري بلاده عبر الموقع الرسمي: الجنرال عاد من جديد، نعلن لكم اليوم عودة رازفان لوتشيسكو إلى باوك من جديد، المدرب الأنجح في تاريخ النادي الحديث يعود لتولي المنصب مجدداً.

وكان لوتشيسكو مدرباً لباوك حتى صيف 2019، وحينها رحل إلى تدريب نادي الهلال السعودي، وقاد الأخير إلى تحقيق ثلاثية تاريخية تمثلت بدوري أبطال آسيا ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، قبل أن يقال من منصبه مطلع العام الجاري.

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