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ساوثغيت يثني على تطور فودين مع مانشستر سيتي

فودين مانشستر سيتي إيفرتون
فودين خلال مباراة سيتي وإيفرتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي

ساوثغيت يثني على تطور فودين مع مانشستر سيتي

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - د ب أ

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أثنى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم على فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي متوقعاً أن فودين حضوره وتألقه بقوة خلال كأس أوروبا "يورو 2020" المقبلة.

وقال ساوثغيت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إي ميديا" يوم الأربعاء: أشك في أنه بلغ الذروة، وهو أمر مثير للغاية لقد قدم موسما رائعا، أعتقد أننا جميعا كنا نجلس ونتساءل: هل سيحصل على فرصته وهل سيسلك المسار الصحيح؟، ويجب قول إن بيب غوارديولا نجح في ذلك ببراعة.

وتابع :لقد سمح له بالتطور. وكان اللاعب قادرا على التدرب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم والعمل يوميا إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين في العالم.

وقدم فودين (20 عاماً) موسما مبهرا ضمن صفوف مانشستر سيتي وساعد الفريق في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما يستعد معه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر أمام تشيلسي يوم السبت المقبل.
ولعب فودين خلال الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي ضعف عدد الدقائق التي لعبها خلال الموسم السابق، كما شارك أساسيا في جميع مباريات مانشستر سيتي بأدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال.

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