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فرض غرامة مالية على إبراهيموفيتش بسبب "المراهنات"

زلاتان إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش ارتبط بشركة مراهنات

فرض غرامة مالية على إبراهيموفيتش بسبب "المراهنات"

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ستوكهولم - رويترز

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عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بغرامة مالية قدرها 50 ألف يورو لخرقه القواعد لتحقيق مصلحة مالية في شركة مراهنات، كما حذر نادي ميلان وغرمه 25 ألف يورو بسبب المخالفة ذاتها.

وقال اليويفا في بيان: أصدر رئيس هيئة الاستئناف التابعةللاتحاد الأوروبي كذلك توجيها للسيد إبراهيموفيتش يهدف إلى وقف ارتباط اللاعب بشركة المراهنة ذات الصلة.

وذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية في أبريل أن إبراهيموفيتش البالغ عمره 39 عاما شريك في شركة بتهارد للمراهنات التي تتخذ من مالطا مقرا والتي تعمل معه منذ 2018.

وتحظر لوائح النزاهة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اللاعبين أن تكون لهم مصالح في كيانات أو شركات "تروج أو تتوسط أو تنظم أو تجري المراهنات أو القمار أو اليانصيب أو ما شابه أو المعاملات المماثلة المرتبطة بمباريات وبطولات كرة القدم.

ومدد إبراهيموفيتش الشهر الماضي عقده لعام واحد مع ميلان الإيطالي الذي عاد إلى المشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد غياب.

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